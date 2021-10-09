Месси рассказал о предложениях после ухода из "Барселоны"

1 Теги псжлионель месси

Месси рассказал о предложениях после ухода из "Барселоны"

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси признался, что в августе ему поступало предложение не только от парижского клуба.

"Покинув "Барселону", я начал думать, что же делать дальше. У меня было несколько предложений, в том числе от ПСЖ. Как раз с ними мы довольно быстро договорились. У парижан привлекательный проект, классные футболисты, высокий уровень команды", - приводит слова аргентинца Marca.

Напомним, что 34-летний Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента, заключив контракт по схеме "2+1".

В составе парижан звёздный нападающий забил 1 гол в 5 матчах.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Хм...А ведь в ПСЖ сказали , что договорились за полгода до ухода Лео.Снова швабра врёт!Больше никто ему не предложил контракт , а меньше , чем за 50 млн он играть не хочет(это мы хорошо знаем)!Мда...Alles Paris!

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