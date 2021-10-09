Месси рассказал о предложениях после ухода из "Барселоны"
Фото твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Лионель Месси признался, что в августе ему поступало предложение не только от парижского клуба.
"Покинув "Барселону", я начал думать, что же делать дальше. У меня было несколько предложений, в том числе от ПСЖ. Как раз с ними мы довольно быстро договорились. У парижан привлекательный проект, классные футболисты, высокий уровень команды", - приводит слова аргентинца Marca.
Напомним, что 34-летний Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента, заключив контракт по схеме "2+1".
В составе парижан звёздный нападающий забил 1 гол в 5 матчах.
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|Команда
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|7
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|Монпелье
|28
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|9
|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
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|Брест
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|15
|Метц
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|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|28
|27
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|Амьен
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|Тулуза
|28
|13