Месси рассказал о реакции семьи на его желание уйти из "Барселоны"

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Месси рассказал о реакции семьи на его желание уйти из "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, как его семья отреагировала на новость о том, что он хочет покинуть каталонский клуб.

"Когда я сказал жене и детям о своем желании уйти, это была жесткая драма. Вся семья плакала. Дети не хотели покидать Барселону и свои школы. Но я смотрел вперед и хотел соревноваться на самом высоком уровне, выигрывать титулы, соревноваться в Лиге чемпионов. Да, в ЛЧ вы можете как выиграть, так и проиграть, потому что это очень сложно, но вы должны бороться", - цитирует аргентинца Goal.com.

Ранее Месси сообщил, что останется в каталонском клубе еще на сезон, однако руководство команды не отпустило форварда.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Будет наблюдать за игрой кудесников мяча Коута и Дембеле со скамейки)

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Бартомеу тебя опрокинул, унизил и выплюнул.Теперь ты для всех фанатов,одноклубников,лох ... Хе-хе ...

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