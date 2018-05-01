Месси рассказал о самом болезненном эпизоде в карьере

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Месси рассказал о самом болезненном эпизоде в карьере

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что он никак не может забыть свой нереализованный момент в финале Чемпионата Мира-2014.

"Я постоянно вспоминаю тот момент, когда не забил в финале Чемпионата Мира 2014 года. Я прокручиваю в голове тот эпизод. Тогда я плохо ударил по мячу и неправильно поставил ногу. Если бы я забил, то мы стали бы чемпионами. Мне сложно смотреть на фотографию, где я прохожу мимо Кубка мира. Мы были очень близки к трофею, но я прошел мимо него и это ужасное чувство", - цитирует Mundo Albiceleste слова Месси. 

Напомним, что в финале ЧМ-2014 Аргентина проиграла Германии со счетом 0:1.

Не пропустите: Месси забил свой 1 000-й гол. | http://soccernews.ru

комментарии
Павел

Если бы попал, была бы только ничья

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