Месси рассказал о самом болезненном эпизоде в карьере

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что он никак не может забыть свой нереализованный момент в финале Чемпионата Мира-2014.

"Я постоянно вспоминаю тот момент, когда не забил в финале Чемпионата Мира 2014 года. Я прокручиваю в голове тот эпизод. Тогда я плохо ударил по мячу и неправильно поставил ногу. Если бы я забил, то мы стали бы чемпионами. Мне сложно смотреть на фотографию, где я прохожу мимо Кубка мира. Мы были очень близки к трофею, но я прошел мимо него и это ужасное чувство", - цитирует Mundo Albiceleste слова Месси.

Напомним, что в финале ЧМ-2014 Аргентина проиграла Германии со счетом 0:1.

Не пропустите: Месси забил свой 1 000-й гол. | http://soccernews.ru