Месси рассказал о своём физическом состоянии

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что длительная изоляция из-за пандемии коронавируса не помешала ему сохранить хорошие физические кондиции.

"В физическом плане я чувствую себя очень хорошо. Всё это время я тренировался дома и думаю, что это помогло мне сохранить форму. Трудно находиться под такими ограничениями, но рядом Антонела и дети, и я наслаждаюсь временем, проведённым с ними", - цитирует звёздного аргентинца Sport.es.

В последний раз 32-летний нападающий выходил на поле в официальном матче 7 марта, то есть более двух месяцев назад.

До вынужденного перерыва Месси провёл за "Барсу" в текущем сезоне 31 игру, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.

Не пропустите: "Совершенный нападающий": Месси дал высокую оценку Лаутаро. | http://soccernews.ru