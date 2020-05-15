Месси рассказал о своём физическом состоянии
Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что длительная изоляция из-за пандемии коронавируса не помешала ему сохранить хорошие физические кондиции.
"В физическом плане я чувствую себя очень хорошо. Всё это время я тренировался дома и думаю, что это помогло мне сохранить форму. Трудно находиться под такими ограничениями, но рядом Антонела и дети, и я наслаждаюсь временем, проведённым с ними", - цитирует звёздного аргентинца Sport.es.
В последний раз 32-летний нападающий выходил на поле в официальном матче 7 марта, то есть более двух месяцев назад.
До вынужденного перерыва Месси провёл за "Барсу" в текущем сезоне 31 игру, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.
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