Месси рассказал о своём отношении к системе VAR
Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями о появлении в футболе системы видеоповторов VAR.
"Мне нравится VAR, я поддерживаю эту систему. Но всё равно остаётся много спорных моментов, потому что видеоповторы используют не лучшим образом. Об игре может быть много разных точек зрения, появился VAR, но разногласия остаются. VAR нужен для того, чтобы развеять все сомнения, но пока этого нет", - приводит слова Месси Marca.
Напомним, что внедрение системы VAR было одобрено в 2016 году. Сейчас видеоповторы используют в ведущих европейских чемпионатах, а также в Лиге Чемпионов.
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|8
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|4
|Барселона
|7
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|Реал Сосьедад
|8
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|Севилья
|7
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|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
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|Вильярреал
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|10
|Леванте
|8
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|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
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|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
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|8
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|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
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|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
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|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2