Месси рассказал о своём отношении к системе VAR

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями о появлении в футболе системы видеоповторов VAR.

"Мне нравится VAR, я поддерживаю эту систему. Но всё равно остаётся много спорных моментов, потому что видеоповторы используют не лучшим образом. Об игре может быть много разных точек зрения, появился VAR, но разногласия остаются. VAR нужен для того, чтобы развеять все сомнения, но пока этого нет", - приводит слова Месси Marca.

Напомним, что внедрение системы VAR было одобрено в 2016 году. Сейчас видеоповторы используют в ведущих европейских чемпионатах, а также в Лиге Чемпионов.

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