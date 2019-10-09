Месси рассказал о своём отношении к системе VAR

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Месси рассказал о своём отношении к системе VAR

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями о появлении в футболе системы видеоповторов VAR.

"Мне нравится VAR, я поддерживаю эту систему. Но всё равно остаётся много спорных моментов, потому что видеоповторы используют не лучшим образом. Об игре может быть много разных точек зрения, появился VAR, но разногласия остаются. VAR нужен для того, чтобы развеять все сомнения, но пока этого нет", - приводит слова Месси Marca.

Напомним, что внедрение системы VAR было одобрено в 2016 году. Сейчас видеоповторы используют в ведущих европейских чемпионатах, а также в Лиге Чемпионов.

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Комментарии

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OkTawius
Димон

кажется, Хрыстя всё...Дальше уже без доктора не получится

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В палату к Мухомору

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя+фантазия=не найдено.....

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дмитрий Владимирович 27 сентября 2019 22:15 -- "Я Карыча не знаю! Если бы он писал помягче, то у него было бы больше плюсов, но всё равно ему меня не догнать"

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