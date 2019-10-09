Месси рассказал о своём отношении к сравнениям с богом

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о том, что болельщики называют его богом.

"Мне это не нравится, хотя я не особо беспокоюсь из-за этого и даже отношусь к подобному с уважением. Понимаю, что люди говорят это без злого умысла, но это преувеличение. Особенно учитывая то, что мои дети всё слышат и повторяют. Не очень хорошо, что им приходится слышать подобное", - цитирует аргентинца Marca.

Напомним, что Месси всю карьеру провёл в "Барселоне", сыграл 692 матча, забил 604 гола и сделал 244 результативные передачи.

32-летний форвард является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и автором десятков различных рекордов.

Не пропустите: Месси сожалеет об уходе Роналду из "Реала". | http://soccernews.ru