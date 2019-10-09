Месси рассказал о своём отношении к сравнениям с богом

1 Теги барселоналионель месси

Месси рассказал о своём отношении к сравнениям с богом

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о том, что болельщики называют его богом.

"Мне это не нравится, хотя я не особо беспокоюсь из-за этого и даже отношусь к подобному с уважением. Понимаю, что люди говорят это без злого умысла, но это преувеличение. Особенно учитывая то, что мои дети всё слышат и повторяют. Не очень хорошо, что им приходится слышать подобное", - цитирует аргентинца Marca.

Напомним, что Месси всю карьеру провёл в "Барселоне", сыграл 692 матча, забил 604 гола и сделал 244 результативные передачи.

32-летний форвард является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и автором десятков различных рекордов.

Не пропустите: Месси сожалеет об уходе Роналду из "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

OkTawius
Димон

вот оно как - конченые ломают психику детям своего идола)

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Один из лидеров Бундеслиги интересуется Соболевым

Один из лидеров Бундеслиги интересуется Соболевым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов