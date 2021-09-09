Месси рассказал о своих эмоциях после победы на Кубке Америки

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал, как он отреагировал на победу в Кубке Америки.

"Я обрел душевное спокойствие. Это было осуществление мечты, которая много раз ускользала от меня. Тот миг был похож на сон, невероятный момент. Я не мог поверить, что это случилось. Когда я смотрю на фото, то мне даже приятнее, так как в тот момент я был ошеломлен и не совсем понимал происходящее.

Некоторые СМИ называли нас неудачниками из-за поражений на предыдущих Кубках Америки. Говорили, что мы относимся к сборной безответственно. Кубок Америки - самый сложный трофей в моей карьере, так как я через многое прошел. Теперь мои дети поют аргентинские песни, вспоминают финал против Бразилии. Невероятно видеть, как они наслаждаются этим", – приводит слова Месси ESPN.

Напомним, что ранее Месси выигрывал со сборной Аргентины только молодежный чемпионат мира и Олимпийские игры.

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