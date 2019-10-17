Месси рассказал о своих слабостях в еде

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что он неравнодушен к еде, которая вредна для спортсменов.

"Любимое испанское блюдо? Я всегда говорил, что это жаркое, миланеса или паста. Я непривередлив в еде. Слабости? Немного шоколада, карамели или мороженого. Я люблю всё сладкое. Стараюсь не есть очень много, но мне нравится", - цитирует аргентинца Marca.

В текущем сезоне 32-летний Месси сыграл за "Барсу" 5 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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