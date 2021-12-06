Месси рассказал о важности импровизации в своей игре
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением о важности импровизации и эффектности в своей игре.
— В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" в 2011 году вы оказались перед голкипером Мануэлем Альмунией и за доли секунды перебросили его, забив еще один отличный гол. Это то, что вы часто повторяете на тренировках, или это скорее было сделано инстинктивно?
— Нет, просто пришло такое решение. Трудно подготовиться к такому или представить, что будешь такие голы ежедневно. Это не похожий ни на что другое момент, который случается нечасто. Я тренируюсь и стараюсь совершенствоваться каждый день, но такие голы происходят естественным образом. Я никогда не менял способ игры с детства. Ко мне все приходит спонтанно, в зависимости от обстоятельств, от игровой ситуации. В тот вечер я почувствовал, что это лучший способ забить, и сделал это.
— Многие игроки ищут эффективности, однако многие из ваших голов запомнились своей красотой… Неужели эстетика так же важна для вас, как результат?
— Нет, и у меня нет проблем с тем, чтобы забивать некрасивые голы. Есть разные стили игры в атаке… Я привык начинать вдали от ворот, поэтому забиваю разные голы, — сказал Месси для France Football.
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