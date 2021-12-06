Месси рассказал о важности импровизации в своей игре

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Месси рассказал о важности импровизации в своей игреФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился мнением о важности импровизации и эффектности в своей игре.

— В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" в 2011 году вы оказались перед голкипером Мануэлем Альмунией и за доли секунды перебросили его, забив еще один отличный гол. Это то, что вы часто повторяете на тренировках, или это скорее было сделано инстинктивно?

— Нет, просто пришло такое решение. Трудно подготовиться к такому или представить, что будешь такие голы ежедневно. Это не похожий ни на что другое момент, который случается нечасто. Я тренируюсь и стараюсь совершенствоваться каждый день, но такие голы происходят естественным образом. Я никогда не менял способ игры с детства. Ко мне все приходит спонтанно, в зависимости от обстоятельств, от игровой ситуации. В тот вечер я почувствовал, что это лучший способ забить, и сделал это.

— Многие игроки ищут эффективности, однако многие из ваших голов запомнились своей красотой… Неужели эстетика так же важна для вас, как результат?

— Нет, и у меня нет проблем с тем, чтобы забивать некрасивые голы. Есть разные стили игры в атаке… Я привык начинать вдали от ворот, поэтому забиваю разные голы, — сказал Месси для France Football.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси Король футбола, это знает не только мой заднеприводнуй друг-второгодник! )))))))))

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fssfd54

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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