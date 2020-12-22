Месси рассказал о влиянии пандемии на футбол

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Месси рассказал о влиянии пандемии на футбол

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями о том, как изменился футбол за последний год из-за пандемии коронавируса.

"Мы постараемся выиграть всё, как и всегда в "Барселоне". Но мы не должны терять столько очков. Думаю, команда заслуживала большего в отдельных матчах, но подвела реализация. Важно добиться серии хороших результатов в нескольких матчах подряд, чтобы подняться в таблице. Это займёт время, потому что в условиях пандемии всё очень сложно.

Играть без болельщиков просто ужасно, чувства неприятные. Когда не видишь никого на стадионе, складывается впечатление, что это тренировка, очень долго вкатываешься в игру. Поэтому мы видим много равных матчей. Очень сложно победить, против кого бы ты ни играл. Пандемия сильно изменила футбол, причём в худшую сторону. Мы видим это на матчах", - цитирует аргентинца Marca.

В текущем сезоне 33-летний Месси забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 17 матчах.

Не пропустите: Месси: "Барселона" переживает трудные времена, но я в порядке". | http://soccernews.ru
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