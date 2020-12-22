Месси рассказал о влиянии пандемии на футбол
Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями о том, как изменился футбол за последний год из-за пандемии коронавируса.
"Мы постараемся выиграть всё, как и всегда в "Барселоне". Но мы не должны терять столько очков. Думаю, команда заслуживала большего в отдельных матчах, но подвела реализация. Важно добиться серии хороших результатов в нескольких матчах подряд, чтобы подняться в таблице. Это займёт время, потому что в условиях пандемии всё очень сложно.
Играть без болельщиков просто ужасно, чувства неприятные. Когда не видишь никого на стадионе, складывается впечатление, что это тренировка, очень долго вкатываешься в игру. Поэтому мы видим много равных матчей. Очень сложно победить, против кого бы ты ни играл. Пандемия сильно изменила футбол, причём в худшую сторону. Мы видим это на матчах", - цитирует аргентинца Marca.
В текущем сезоне 33-летний Месси забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 17 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
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|2
|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14