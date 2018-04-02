Месси рассказал, с кем бы он хотел встретиться в финале ЧМ-2018

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси хотел бы сыграть с Испанией в финале ЧМ-2018.

"Если сборная Аргентины выйдет в финал ЧМ-2018 - это будет превосходно. Встретиться в финале с Испанией? Согласен. У меня много друзей в этой сборной. Надеюсь, что так и случится, но чтобы победила Аргентина" - приводит слова Месси AS.

Напомним, что недавно в товарищеской игре Испания разгромила Аргентину со счетом 6:1.

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