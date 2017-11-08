Месси рассказал, с кем не хочет играть на групповой стадии ЧМ-2018

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, с кем бы ему не хотелось встретиться на групповой стадии ЧМ-2018.

"Я хотел бы избежать встречи со сборной Испании на групповом этапе Чемпионата Мира. Это очень трудный соперник" - цитирует Месси Marca.

Напомним, что жеребьёвка группового этапа ЧМ-2018 состоится в Москве 1 декабря.

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