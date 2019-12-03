Месси рассказал, считает ли себя лучшим футболистом в истории

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Месси рассказал, считает ли себя лучшим футболистом в истории

Капитан "Барселоны" Лионель Месси ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим игроком в истории футбола.

"Сложно сказать. В разные эпохи были другие великолепные игроки, всегда сложно сравнивать их с современными футболистами - Криштиану, Неймаром, Мбаппе. У каждого свои предпочтения. Честно, я не знаю, лучший ли я игрок в истории футбола. Мне повезло выиграть ещё один "Золотой мяч", быть единственным с шестью такими наградами. И это радует", - цитирует аргентинца France Football.

Напомним, что накануне Месси вручили шестой в его карьере "Золотой мяч" - он опередил португальца Криштиану Роналду, у которого 5 таких наград.

В 2019 году форвард "Барсы" обошёл в голосовании защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. При этом его преимущество оказалось всего 7 баллов.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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