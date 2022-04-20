Месси рассматривает два варианта в случае ухода из ПСЖ

Теги псжлионель месси

Месси рассматривает два варианта в случае ухода из ПСЖ

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси может покинуть клуб летом 2023 года и рассматривает два варианта, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист не исключает вероятности переезда в Аргентину или США. Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в свой родной клуб "Ньюэллз Олд Бойз" либо перейти в "Интер Майами".

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

Не пропустите: ПСЖ хочет избавиться от Рамоса. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Головин догнал Месси по числу голов в Лиге 1

Головин догнал Месси по числу голов в Лиге 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов