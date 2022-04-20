Месси рассматривает два варианта в случае ухода из ПСЖ

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси может покинуть клуб летом 2023 года и рассматривает два варианта, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболист не исключает вероятности переезда в Аргентину или США. Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в свой родной клуб "Ньюэллз Олд Бойз" либо перейти в "Интер Майами".

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

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