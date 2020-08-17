Месси рассматривает три варианта развития своей карьеры

Капитан "Барселоны" Лионель Месси пока не определился со своим будущим в каталонском клубе.

Как сообщает Marca, звёздный аргентинец рассматривает три варианта развития событий:

1) Расторгнуть контракт сейчас и уйти в другую команду уже этим летом;

2) Отыграть за "Барсу" ещё один сезон и покинуть клуб в 2021 году;

3) Продлить соглашение с "сине-гранатовыми", но при условии, что в каталонском гранде произойдут серьёзные изменения, которые позволят вернуться в борьбу за все трофеи.

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