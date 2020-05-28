Месси расстроился из-за переноса Кубка Америки

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что его расстроила новость о переносе на следующий год Кубка Америки-2020.

Напомним, что проведение турнира грядущим летом стало невозможным из-за пандемии коронавируса.

"Это очень большое разочарование, но, конечно, это было ожидаемо, и это разумное решение. Кубок Америки этого года стал бы большим событием для меня, и я с большим воодушевлением смотрел на возможность вновь в нём поучаствовать. Меня сильно задела новость о его переносе, но я отнёсся с полным пониманием", - цитирует Месси официальный сайт adidas.

Аргентина наряду с Колумбией является страной-хозяйкой континентального первенства. Планировалось, что Кубок Америки пройдёт с 12 июня по 12 июля.

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