Месси: "Расстроился, когда Роналду сравнялся со мной по "Золотым мячам"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси признался, что его расстраивал тот факт, что до вчерашнего дня у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду было столько же "Золотых мячей", сколько и у него.

"Я ценил то, что был единственным, кто смог завоевать пять "Золотых мячей". Когда Криштиану сравнялся со мной, должен признать, я слегка расстроился. Я больше не был один на вершине. Но это было логично, хоть и приятнее, когда ты один", - цитирует аргентинца France Football.

Напомним, что Месси становился обладателем "Золотого мяча" в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

34-летний Роналду выигрывал данную награду в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

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