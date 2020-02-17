Месси разделил с чемпионом "Формулы-1" приз лучшему спортсмену года

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси и британский чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон признаны лучшими спортсменами по итогам 2019 года, сообщает Laureus.

Также на награду претендовали теннисист Рафаэль Надаль, гольфист Тайгер Вудс, марафонец Элиуд Кипчоге, а также мотогонщик Марк Маркес.

Напомним, что в 2019 году 32-летний Месси в рекордный шестой раз стал обладателем "Золотого мяча", а 35-летний Хэмилтон в 6-й раз стал чемпионом "Формулы-1". По числу титулов британец уступает только легендарному Михаэлю Шумахеру (7).

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