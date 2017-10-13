Месси раздумывает над переходом в "Манчестер Сити"

Теги лионель мессиманчестер ситибарселона

Месси раздумывает над переходом в "Манчестер Сити"Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не исключает варианта с переходом в "Манчестер Сити".

Напомним, что соглашение аргентинца рассчитано до лета 2018 года и пока он не принял окончательного решения о своем будущем в испанском клубе.

Напомним, что Месси находится в системе каталонцев с 2000 года.

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