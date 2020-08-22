Месси разозлился из-за утечки информации о его встречи с Куманом
Капитан "Барселоны" Лионель Месси остался недоволен тем, что в СМИ появилась информация о его встречи с новым тренером команды Рональдом Куманом.
По сведениям Clarín, аргентинец сильно разозлился из-за утечки информации. При этом игрок злился не из-за сказанных слов, а потому, что информация появилась у RAC1, станции Godó Group, которая открыто поддерживает нынешнее руководство "Барсы".
Вышло так. что Месси выставили перед сосьос и фанатами так, будто он хочет уйти из клуба в самый неподходящий момент, на фоне унизительного поражения 2:8 от "Баварии" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Напомним, что в ходе встречи с Куманом Месси дал понять, что пока склоняется к уходу из "Барсы".
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