Месси: "Реал" выигрывает в Лиге Чемпионов даже при плохой игре"

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Месси: "Реал" выигрывает в Лиге Чемпионов даже при плохой игре"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался об успехах мадридского "Реала" в Лиге Чемпионов.

"Реал" выигрывает в Европе даже при плохой игре. Именно этого ока не удается добиться "Барселоне". Мы должны быть намного лучше нашего соперника, чтобы выиграть... "Реал Мадрид" - очень уважаемый в Европе клуб", - цитирует 30-летнего нападающего "сине-гранатовых" TyC Sports.

Напомним, Месси высказался о своем соперничестве с Роналду. | soccernews.ru

комментарии
bolatbek

Реал с плохой игрой выиграл ЛЧ 12 раз, Барселона с хорошей игрой-5 раз. Где его величество ЛОГИКА?!

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Сер Гей

Еблан ты тупой!! хотя нет, казах ты тупой!

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