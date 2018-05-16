Месси: "Реал" выигрывает в Лиге Чемпионов даже при плохой игре"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался об успехах мадридского "Реала" в Лиге Чемпионов.

" Реал" выигрывает в Европе даже при плохой игре. Именно этого ока не удается добиться "Барселоне". Мы должны быть намного лучше нашего соперника, чтобы выиграть... "Реал Мадрид" - очень уважаемый в Европе клуб ", - цитирует 30-летнего нападающего "сине-гранатовых" TyC Sports.

Напомним, Месси высказался о своем соперничестве с Роналду. | soccernews.ru