Месси рекомендует "Барселоне" подписать вингера "Севильи"

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Месси рекомендует "Барселоне" подписать вингера "Севильи"

Вингер "Севильи" Лукас Окампос попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Don Balon, каталонцам порекомендовал подписать футболиста капитан команды Лионель Месси, который является хорошим другом 25-летнего аргентинца.

Напомним, что в услугах Окампоса также заинтересован "Реал". Клаусула игрока составляет 70 миллионов евро.

В этом сезоне Окампос провел 29 игр, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

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