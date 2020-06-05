Месси рекомендует "Барселоне" подписать вингера "Севильи"

Вингер "Севильи" Лукас Окампос попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает Don Balon, каталонцам порекомендовал подписать футболиста капитан команды Лионель Месси, который является хорошим другом 25-летнего аргентинца.

Напомним, что в услугах Окампоса также заинтересован "Реал". Клаусула игрока составляет 70 миллионов евро.

В этом сезоне Окампос провел 29 игр, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

Читайте также: "Барселона" отказалась от трансфера Неймара. | http://soccernews.ru