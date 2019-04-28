Месси - рекордсмен "Барселоны" по чемпионским титулам

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Месси - рекордсмен "Барселоны" по чемпионским титулам

"Барселона" обыграла "Леванте" (1:0) и за три тура до конца оформила чемпионство.

Отметим, что капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси уже в 10-й раз в карьере стал чемпионом Испании. Как сообщает Mister Chip, аргентинец является рекордсменом клуба по выигранным чемпионским титулам.

Больше Месси чемпионом становился только экс-игрок "Реала" Франсиско Хенто - 12.

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