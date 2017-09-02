Месси решил покинуть "Барселону"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси определился со своим будущим, сообщает радиостанция Onda Cero.

30-летний аргентинец решил не продлевать контракт с "сине-гранатовыми" и покинуть клуб летом 2018 года на правах свободного агента.

Ранее Месси согласовал с "Барселоной" новое соглашение до 2021 года, однако до сих пор его не подписал.

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