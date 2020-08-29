Месси решил покинуть "Барселону" ещё в июле

Выяснилось, что капитан "Барселоны" Лионель Месси принял решение сменить команду до позорного разгрома от "Баварии" со счётом 2:8 в Лиге Чемпионов.

По информации Marca, звёздный аргентинец сообщил руководству каталонского клуба о своих планах уйти по окончании сезона ещё в июле.

С тех пор ситуация не изменилась, и на этой неделе 33-летний футболист официально оповестил боссов "блауграны" о желании покинуть команду.

Напомним, что Месси хочет расторгнуть контракт с "Барсой" в одностороннем порядке, но клуб выступает против такого сценария.

Заполучить нападающего хотят "Манчестер Сити" и ПСЖ. Фаворитом на сегодняшний день считаются "горожане".

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