Месси решил покинуть "Барселону" после разговора с Куманом

2 Теги барселоналионель мессирональд куман

Месси решил покинуть "Барселону" после разговора с Куманом

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял решение покинуть каталонский клуб после разговора с новым главным тренером команды Рональдом Куманом, сообщает Deportes Cuatro.

По сведениям издания, во время разговора Куман заявил Месси, что ни один из футболистов не будет иметь привилегий. Аргентинец остался разочарован тем, в каком духе прошла беседа. 

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: "Барселона" подтвердила информацию о желании Месси сменить клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Я же говорил, надо было брать Почеттино...

Ответить
lesnovsky

Куман - идиот...

Ответить

главное

Лионель Месси решил перейти в "Манчестер Сити"

Лионель Месси решил перейти в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов