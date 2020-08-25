Месси решил покинуть "Барселону" после разговора с Куманом

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял решение покинуть каталонский клуб после разговора с новым главным тренером команды Рональдом Куманом, сообщает Deportes Cuatro.

По сведениям издания, во время разговора Куман заявил Месси, что ни один из футболистов не будет иметь привилегий. Аргентинец остался разочарован тем, в каком духе прошла беседа.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси может воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

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