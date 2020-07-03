Месси решил покинуть "Барселону" в 2021 году

Следующий сезон станет последним для нападающего Лионеля Месси в составе "Барселоны", утверждает Cadena SER.

По информации источника, аргентинец решил не продлевать контракт с клубом и уйти по истечении действующего соглашения.

Изначально звёздный футболист планировал поиграть ещё за "сине-гранатовых", но последние события изменили его мнение.

Во-первых, Месси очень разочарован неудачами команды. Во-вторых, он устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также от того, что ему приписывают роль в определённых решениях, к которым он не имеет отношения.

Также 33-летнему форварду кажется, что он становится обузой для "Барсы", у которой долгое время не получается построить новый успешный проект.

Месси - воспитанник "блауграны", за основную команду он сыграл 724 матча, забил 630 голов и сделал 273 ассиста.

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