Месси решил покинуть "Барселону" в 2021 году
Следующий сезон станет последним для нападающего Лионеля Месси в составе "Барселоны", утверждает Cadena SER.
По информации источника, аргентинец решил не продлевать контракт с клубом и уйти по истечении действующего соглашения.
Изначально звёздный футболист планировал поиграть ещё за "сине-гранатовых", но последние события изменили его мнение.
Во-первых, Месси очень разочарован неудачами команды. Во-вторых, он устал от постоянных утечек о внутренних делах клуба, а также от того, что ему приписывают роль в определённых решениях, к которым он не имеет отношения.
Также 33-летнему форварду кажется, что он становится обузой для "Барсы", у которой долгое время не получается построить новый успешный проект.
Месси - воспитанник "блауграны", за основную команду он сыграл 724 матча, забил 630 голов и сделал 273 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
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