Месси решил уйти из "Барселоны" из-за Суареса

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Месси решил уйти из "Барселоны" из-за Суареса

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял решение покинуть клуб из-за того, что новый главный тренер команды Рональд Куман потребовал ухода уругвайского форварда Луиса Суареса, сообщает Mundo Deportivo.

Месси и Суарес дружат на протяжении нескольких лет и регулярно проводят отпуск вместе с семьями. 

33-летний Месси собирается воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В Интер ... Бэкхема ...Хе-хе ...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Да хрен бы с ним, пусть валит, давно пора. Ему платят огромную, непомерно большую ЗП, а он играет не лучше, чем игроки, которые получают куда меньше. Он диктует тренерам, как играть, только ответственность никогда не ложится на Месси. В клубе туссуются его друзья и многие покинули клуб из-за Месси. Вообще сейчас абсолютно ненормальная ситуация, когда на все косяки одного игрока закрываются глаза, а каждая мелочь воспевается и превозносится. Проще сказать, что "При победах всегда молодец Месси, а при поражениях виноваты все, кроме Месси". Собственно не удивлюсь, если это очередной шантаж с его стороны, что бы вызвать гнев фанатиков - щас выскажется Хави и Линекер (главные почитатели Месси), потом ещё кто-нибудь выползет. А по факту Месси даже толком никогда не был лучшим игроком барсы, сейчас он и вовсе типичный балласт. Пусть валит. Барселона больше чем Лео и превратилась она в гадюшник во многом стараниями Месси, а ведь когда-то это был чуть-ли не самый уважаемый клуб Испании и самый почитаемый нейтральными болельщиками.

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