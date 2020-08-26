Месси решил уйти из "Барселоны" из-за Суареса

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял решение покинуть клуб из-за того, что новый главный тренер команды Рональд Куман потребовал ухода уругвайского форварда Луиса Суареса, сообщает Mundo Deportivo.

Месси и Суарес дружат на протяжении нескольких лет и регулярно проводят отпуск вместе с семьями.

33-летний Месси собирается воспользоваться опцией разрыва контракта в одностороннем порядке. В этом случае он может уйти бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Интер", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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