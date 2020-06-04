Месси рискует пропустить ближайший матч "Барселоны"

Участие капитана "Барселоны" Лионеля Месси в матче 28-го тура Примеры против "Мальорки" находится под вопросом.

Как сообщает El Chiringuito TV, аргентинец испытывает дискомфорт в приводящей мышце, вследствие чего может пропустить ближайшую игру.

Напомним, что звёздный форвард накануне не участвовал в командной тренировке "сине-гранатовых".

Матч "Мальорка" - "Барселона" состоится 13 июня в 23:00 по московскому времени.

32-летний Месси в текущем сезоне забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 матче.

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