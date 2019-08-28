Месси рискует пропустить ещё один матч "Барселоны"

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Месси рискует пропустить ещё один матч "Барселоны"

Участие капитана "Барселоны" Лионеля Месси в матче третьего тура Примеры против "Осасуны" находится под вопросом.

Как сообщает AS, тренерский штаб "сине-гранатовых" не хочет рисковать здоровьем своего лидера, поэтому намерен снова оставить его вне заявки.

Напомним, что аргентинский форвард восстанавливается после травмы икроножной мышцы и до сих пор не вернулся к тренировкам в общей группе.

Матч "Осасуна" - "Барселона" состоится в субботу, 31 августа, в 18:00 по московскому времени.

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