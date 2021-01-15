Месси рискует пропустить ещё три матча "Барселоны"

Стал известен характер травмы капитана "Барселоны" Лионеля Месси, полученной в недавней встрече с "Гранадой" (4:0).

По информации AS, у звёздного аргентинца возникли проблемы с двуглавой мышцей бедра левой ноги.

Обычно после такого рода повреждений футболисты восстанавливаются около 10 дней, то есть форвард "сине-гранатовых" рискует пропустить матчи с "Атлетиком" (финал Суперкубка Испании), "Корнельей" (1/16 финала Кубка Короля) и "Эльче" (20-й тур Примеры).

В текущем сезоне 33-летний Месси сыграл за "Барсу" 21 матч, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

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