Месси рискует пропустить ещё три матча "Барселоны"
Стал известен характер травмы капитана "Барселоны" Лионеля Месси, полученной в недавней встрече с "Гранадой" (4:0).
По информации AS, у звёздного аргентинца возникли проблемы с двуглавой мышцей бедра левой ноги.
Обычно после такого рода повреждений футболисты восстанавливаются около 10 дней, то есть форвард "сине-гранатовых" рискует пропустить матчи с "Атлетиком" (финал Суперкубка Испании), "Корнельей" (1/16 финала Кубка Короля) и "Эльче" (20-й тур Примеры).
В текущем сезоне 33-летний Месси сыграл за "Барсу" 21 матч, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.
Не пропустите: "Барса" не смогла оспорить желтую карточку Месси. Он снял футболку в память о Марадоне. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14