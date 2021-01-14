Месси рискует пропустить финал Суперкубка Испании

Участие капитана "Барселоны" Лионеля Месси в финальном матче за Суперкубок Испании находится под вопросом.

"Мы должны подождать ещё несколько дней, чтобы понять, сможет ли Месси сыграть", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Рональда Кумана AS.

Напомним, что звёздный аргентинец восстанавливается после небольшого повреждения, полученного в недавней встрече с "Гранадой" (4:0).

В финале Суперкубка Испании "Барса" сыграет с победителем пары "Реал" - "Атлетик".

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