Месси рискует пропустить матч с "Севильей"

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Месси рискует пропустить матч с "Севильей"

Участие ведущего нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в матче 30-го тура Примеры против "Севильи" находится под вопросом.

Как сообщает AS, 30-летний аргентинец пропустил часть сегодняшней тренировки из-за мышечных проблем. Поэтому велика вероятность, что тренерский штаб "сине-гранатовых" решит поберечь ключевого игрока.

Напомним, что матч "Севилья" - "Барселона" состоится в субботу, 31 марта, в 21:45 по московскому времени.

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