Месси рискует пропустить поединок с "Лионом"
Фото твиттер ПСЖ
Участие нападающего ПСЖ Лионеля Месси в матче 20-го тура Лиги 1 против "Лиона" находится под вопросом.
По информации RMC Sport, 34-летний футболист не принимал участие в последней тренировке перед игрой с "ткачами".
До этого звёздный аргентинец два дня занимался по индивидуальной программе.
Месси в Аргентине переболел коронавирусом, после чего ни разу не работал в общей группе парижан.
В текущем сезоне форвард сыграл 16 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.
"Лион" примет ПСЖ в воскресенье, 9 января, в 22:45 по московскому времени.
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|М
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|4
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|28
|49
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13