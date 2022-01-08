Месси рискует пропустить поединок с "Лионом"

Фото твиттер ПСЖ

Участие нападающего ПСЖ Лионеля Месси в матче 20-го тура Лиги 1 против "Лиона" находится под вопросом.

По информации RMC Sport, 34-летний футболист не принимал участие в последней тренировке перед игрой с "ткачами".

До этого звёздный аргентинец два дня занимался по индивидуальной программе.

Месси в Аргентине переболел коронавирусом, после чего ни разу не работал в общей группе парижан.

В текущем сезоне форвард сыграл 16 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

"Лион" примет ПСЖ в воскресенье, 9 января, в 22:45 по московскому времени.

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