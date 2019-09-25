Месси рискует пропустить следующий матч "Барселоны"

Участие капитана "Барселоны" Лионеля Месси в матче седьмого тура Примеры против "Хетафе" находится под вопросом, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, звёздный аргентинец может не сыграть в субботнем поединке из-за полученной накануне травмы.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления 32-летнего форварда будут определены по итогам медицинского обследования, которое запланировано на сегодня.

Матч "Хетафе" - "Барселона" состоится 28 сентября в 17:00 по московскому времени. Если "блауграна" потеряет очки, Эрнесто Вальверде может покинуть пост главного тренера команды.

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