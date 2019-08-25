"Месси, Роналду, Азар". Карпин рассказал, кого хочет видеть в "Ростове"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (2:1), рассказал, кто ему нужен, чтобы выиграть чемпионат России.

"Кто должен прийти, чтобы "Ростов" претендовал на чемпионство? Не знаю. Денег дайте, кто-нибудь приедет. Кого бы хотел видеть в команде? Месси, Роналду, Азара", - сказал Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ".

После семи туров "Ростов" с 14 очками делит 1-5 места в турнирной таблице со "Спартаком", "Краснодаром", "Зенитом" и "Локомотивом".

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