"Месси, Роналду, Азар". Карпин рассказал, кого хочет видеть в "Ростове"

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"Месси, Роналду, Азар". Карпин рассказал, кого хочет видеть в "Ростове"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (2:1), рассказал, кто ему нужен, чтобы выиграть чемпионат России.

"Кто должен прийти, чтобы "Ростов" претендовал на чемпионство? Не знаю. Денег дайте, кто-нибудь приедет. Кого бы хотел видеть в команде? Месси, Роналду, Азара", - сказал Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ".

После семи туров "Ростов" с 14 очками делит 1-5 места в турнирной таблице со "Спартаком", "Краснодаром", "Зенитом" и "Локомотивом".

Не пропустите: Карпин заявил, что запрещает игрокам "Ростова" смотреть турнирную таблицу РПЛ. | http://soccernews.ru
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