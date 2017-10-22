Месси, Роналду и Бензема являются лучшими ассистентами Ла Лиги среди форвардов с 2009 года

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Месси, Роналду и Бензема являются лучшими ассистентами Ла Лиги среди форвардов с 2009 года

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле обыграл "Эйбар" со счетом 3:0.

В этом поединке результативной передачей отметился нападающий королевского клуба Карим Бензема.

Этот голевой пас стал для Бензема 59-м в Ла Лиге в его карьере.

Больше него голевых передач в Примере, начиная с сезона 2009/10 среди форвардов отдали только Лионель Месси "Барселона" (113) и Криштиану Роналду "Реал" (83).

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