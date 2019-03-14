Месси, Роналду и другие: назван состав команды недели в Лиге Чемпионов
УЕФА назвала состав символической сборной недели по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов.
На этой неделе состоялись следующие матчи: "Манчестер Сити" - "Шальке" (7:0), "Ювентус" - "Атлетико" (3:0), "Бавария" - "Ливерпуль" (1:3) и "Барселона" - "Лион" (5:1).
Состав команды выглядит так:
вратарь: Войцех Щесны ("Ювентус")
защитники: Жерар Пике ("Барселона"), Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Жоау Канселу ("Ювентус")
полузащитники: Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")
нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") и Лионель Месси ("Барселона").
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