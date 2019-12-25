Месси, Роналду и Хави вошли в сборную лучших игроков в истории по версии Cadena SER
Испанская радиостанция Cadena SER опубликовала символическую сборную лучших игроков в истории.
Стоит отметить, что в состав команды включен легендарный советский вратарь Лев Яшина, который является единственным голкипером в истории - обладателем "Золотого мяча". При этом, в состав попал еще один вратарь Хосе Молина, но его поставили на позицию защитника, так как в 1996 году он сыграл за сборную Испании в качестве полевого игрока.
Полностью состав сборной выглядит так:
вратарь: Лев Яшин (СССР)
защитники: Хосе Молина (Испания), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия)
полузащитники: Йохан Круифф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Хави (Испания)
нападающие: Криштиану Роналду (Потугалия), Диего Марадона (Аргентина), Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия)
Не пропустите: Роналду не попал в сборную всех времен от AS. Месси и Яшин в списке. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
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|18
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|18
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|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
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|23
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|Бетис
|18
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|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
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|Эйбар
|18
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|18
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|18
|10