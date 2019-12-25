Месси, Роналду и Хави вошли в сборную лучших игроков в истории по версии Cadena SER

Испанская радиостанция Cadena SER опубликовала символическую сборную лучших игроков в истории.

Стоит отметить, что в состав команды включен легендарный советский вратарь Лев Яшина, который является единственным голкипером в истории - обладателем "Золотого мяча". При этом, в состав попал еще один вратарь Хосе Молина, но его поставили на позицию защитника, так как в 1996 году он сыграл за сборную Испании в качестве полевого игрока.

Полностью состав сборной выглядит так:

вратарь: Лев Яшин (СССР)

защитники: Хосе Молина (Испания), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия)

полузащитники: Йохан Круифф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Хави (Испания)

нападающие: Криштиану Роналду (Потугалия), Диего Марадона (Аргентина), Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия)

Не пропустите: Роналду не попал в сборную всех времен от AS. Месси и Яшин в списке. | http://soccernews.ru