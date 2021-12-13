Месси, Роналду и Левандовски - в числе претендентов на награду Globe Soccer Awards

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Названы претенденты на премию Globe Soccer Awards, которая вручается самому ценному футболисту по итогам года.

В число кандидатов вошли: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Киллиан Мбаппе, Лионель Месси (оба – ПСЖ), Карим Бензема ("Реал"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Церемония награждения состоится 27 декабря в Дубае.

Ранее награду выигрывали: Роналду (6 раз), Радамель Фалькао, Франк Рибери, Месси (по 1 разу). По некоторым данным, учредителем Globe Soccer Awards является агент Роналду Жорже Мендеш.

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