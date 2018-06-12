Месси, Роналду и Неймар посетили бейсбольный матч

В преддверии Чемпионата Мира у игроков, которые примут участие в турнире, практически не остается свободного времени. Однако звездные футболисты в лице Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Неймара отбросили все дела и сходили втроем на бейсбольный матч.

Напомним, к Роналду проявили интерес пять клубов. | soccernews.ru