Месси, Роналду и Неймар - в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов

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Месси, Роналду и Неймар - в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов

Издание France Football опубликовал топ-5 список самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Первым стал нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, который зарабатывает 130 миллионов евро в год. 

Вторым стал игрок "Ювенуса" Криштиану Роналду, оклад которого составляет 113 миллионов евро.

На третьей строчке расположился - нападающий ПСЖ Неймар - 91,5 миллионов. На четвертом месте - Антуан Гризманн с 44 миллионами евро. Пятым стал Гарет Бэйл - 40,2 миллиона.

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