Месси, Роналду и Неймар - в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов

Издание France Football опубликовал топ-5 список самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Первым стал нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, который зарабатывает 130 миллионов евро в год.

Вторым стал игрок "Ювенуса" Криштиану Роналду, оклад которого составляет 113 миллионов евро.

На третьей строчке расположился - нападающий ПСЖ Неймар - 91,5 миллионов. На четвертом месте - Антуан Гризманн с 44 миллионами евро. Пятым стал Гарет Бэйл - 40,2 миллиона.

Не пропустите: Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер в текущем сезоне по версии France Football| http://soccernews.ru