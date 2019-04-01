Месси, Роналду и Неймар - в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов
Издание France Football опубликовал топ-5 список самых высокооплачиваемых футболистов мира.
Первым стал нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, который зарабатывает 130 миллионов евро в год.
Вторым стал игрок "Ювенуса" Криштиану Роналду, оклад которого составляет 113 миллионов евро.
На третьей строчке расположился - нападающий ПСЖ Неймар - 91,5 миллионов. На четвертом месте - Антуан Гризманн с 44 миллионами евро. Пятым стал Гарет Бэйл - 40,2 миллиона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|59
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22