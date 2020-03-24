Месси, Роналду и Неймар входят в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов мира

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Месси, Роналду и Неймар входят в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов мира

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира, сообщает France Football.

Доход Месси за прошлый сезон составил 131 миллион евро. В эту сумму вошли зарплата футболиста, бонусы, а также доходы от имиджевых прав. 

Второе место занял португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который заработал 118 миллионов евро. На третьем месте бразильский форвард ПСЖ Неймар с заработком в 95 миллионов евро.

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