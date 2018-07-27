Месси, Роналду, Неймар, Азар и Мбаппе: в матче против кого они сделали свои первые хет-трики?

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Месси, Роналду, Неймар, Азар и Мбаппе: в матче против кого они сделали свои первые хет-трики?

Лучшими игроками мирового футбола является Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал"), Неймар (ПСЖ), Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Эден Азар ("Челси").

Каждый из них забил уже массу голов в своей карьере, но у всех есть команда, в ворота которой он сделали свой первый хет-трик.

Итак, кому же звезды забили три мяча за один матч впервые в карьере?

Свой первый хет-трик Мбаппе оформил в 17 лет в матче Кубка Франции против “Ренна”.

Азар отметился подобный в 21 год. Тогда от его ударов матче Лиги 1 пострадал "Нанси". 

Для Неймара подобный матч случился против "Гояса", тогда ему было 18 лет. 

Роналду забил три мяча в одном матче 22 года в поединке с "Ньюкаслом".

И наконец Месси сделал хет-трик в 19 лет в матче с мадридским "Реалом".

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