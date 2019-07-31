Месси, Роналду, Салах - в числе претендентов на звание лучшего игрока года

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Месси, Роналду, Салах - в числе претендентов на звание лучшего игрока года

ФИФА опубликовала список из 10 претендентов на приз The Best лучшему футболисту года, сообщает официальный сайт организации.

На награду претендуют: Френки де Йонг, Лионель Месси (оба – "Барселона"), Криштиану Роналду, Маттейс де Лигт (оба – "Ювентус"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Эден Азар ("Реал"), Садио Мане, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк (все – "Ливерпуль"), а также Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Церемония награждения состоится 23 сентября в миланском оперном театре "Ла Скала".

Не пропустите: Гвардиола, Клопп и Почеттино - в числе претендентов на премию The Best. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Что в этом списке забыли Де йонг,кейн,де лигт.Где Тадич,Кулибали,Эриксен,Вертонген?

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Mutaloff
Mutaloff

Где Аллисон?

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