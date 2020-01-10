Месси с огромным отрывом лидирует в бомбардирской гонке Суперкубка Испании

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Месси с огромным отрывом лидирует в бомбардирской гонке Суперкубка Испании

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил свой 14-й гол в матчах Суперкубка Испании.

Звёздный аргентинец сравнял счёт во вчерашней игре против "Атлетико", которая завершилась поражением "блауграны" со счётом 2:3.

В этом турнире 32-летний форвард отличался как минимум в два раза чаще, чем любой другой игрок.

Ближайшие преследователи Месси в бомбардирской гонке - Рауль (7), Чики Бегиристайн (6) и Христо Стоичков (6). Все они завершили карьеру.

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