Месси с отрывом лидирует по обводкам в топ-5 лигах Европы за последние 13 лет
Squawka назвала лучших дриблёров топ-5 европейских лиг за последние 13 лет (соответствующая статистика ведётся с сезона 2006/07).
Лидирует в этом рейтинге с огромным отрывом капитан "Барселоны" Лионель Месси, который за указанный период совершил 1880 обводок (57,2% удачных попыток).
Второе место занимает вингер "Реала" Эден Азар - 1220 обводок при проценте успешности 57,1.
Замыкает тройку полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери - 939 обводок, 47,9% успешных попыток.
4. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") – 832, 46,6%
5. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 816, 44%
6. Хоакин ("Бетис") – 798, 50,9%
7. Хатем Бен Арфа (без клуба) – 770, 50,6%
8. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") – 739, 60,9%
9. Роберто Фирмино ("Ливерпуль") – 736, 56,8%
10. Неймар (ПСЖ) – 734, 50,2%
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7