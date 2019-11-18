Месси с отрывом лидирует по обводкам в топ-5 лигах Европы за последние 13 лет

Теги лионель мессикриштиану роналдуэден азарфранк рибери

Месси с отрывом лидирует по обводкам в топ-5 лигах Европы за последние 13 лет

Squawka назвала лучших дриблёров топ-5 европейских лиг за последние 13 лет (соответствующая статистика ведётся с сезона 2006/07).

Лидирует в этом рейтинге с огромным отрывом капитан "Барселоны" Лионель Месси, который за указанный период совершил 1880 обводок (57,2% удачных попыток).

Второе место занимает вингер "Реала" Эден Азар - 1220 обводок при проценте успешности 57,1.

Замыкает тройку полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери - 939 обводок, 47,9% успешных попыток.

4. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") – 832, 46,6%

5. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 816, 44%

6. Хоакин ("Бетис") – 798, 50,9%

7. Хатем Бен Арфа (без клуба) – 770, 50,6%

8. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") – 739, 60,9%

9. Роберто Фирмино ("Ливерпуль") – 736, 56,8%

10. Неймар (ПСЖ) – 734, 50,2%

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