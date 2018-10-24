Месси с семьей на "Камп Ноу" следит за матчем "Барселона" - "Интер"

В эти минуты форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси с семьей на "Камп Ноу" следит за матчем своей команды против миланского "Интера" в рамах группового этапа Лиги Чемпионов.

Family day out for Leo Messi



[: U.S. Only] pic.twitter.com/RqHEK0w9vh — B/R Football (@brfootball) 24 октября 2018 г.

Напомним, Месси получил перелом руки в субботней игре с "Севильей". Из-за травмы он вылетел из строя на три недели.

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