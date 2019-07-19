Месси с семьей отдыхает на шикарном курорте
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжает наслаждаться отпуском, сообщает Give me Sport.
В данный момент форвард вместе с женой и детьми находится на курорте на острове в Карибском бассейне. Одна ночь на вилле на этом острове обходится желающему в 5,5 тысяч евро.
Добраться на остров возможно только на лодке. Курорт имеет собственный пляж с белым песком.
В минувшем сезоне 32-летний форвард провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро.
Не пропустите: Милое фото Месси с женой на отдыхе. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32