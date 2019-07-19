Месси с семьей отдыхает на шикарном курорте

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Месси с семьей отдыхает на шикарном курорте
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжает наслаждаться отпуском, сообщает Give me Sport.

В данный момент форвард вместе с женой и детьми находится на курорте на острове в Карибском бассейне. Одна ночь на вилле на этом острове обходится желающему в 5,5 тысяч евро.

Добраться на остров возможно только на лодке. Курорт имеет собственный пляж с белым песком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

В минувшем сезоне 32-летний форвард провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро.

Не пропустите: Милое фото Месси с женой на отдыхе. | http://soccernews.ru
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