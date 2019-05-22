Месси с сестрой Томми Хилфегера создадут свой бред одежды
Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси открывает новый бизнес Leo Messi Management.
Футболист создает свой бренд одежды. Для этого нападающий каталонцев объединился с сестрой известного дизайнера Томми Хилфигера - Джинни. Она является креативным директором компании MGO.
В создании бизнеса также участвует сестра Месси - Мария Соль.
Одежда будет выполнена с уклоном в спортивный стиль и ориентироваться в основном на мужскую аудиторию.
Первая коллекция выйдет уже в июле 2019 года. Одежду можно будет приобрести в онлайн-магазине The Messi Store.
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|О
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|3
|Реал Мадрид
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|Валенсия
|38
|61
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|Хетафе
|38
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|38
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|7
|Эспаньол
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|53
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|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
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|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
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|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
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|Вильярреал
|38
|44
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|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
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|Сельта Виго
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|41
|18
|Жирона
|38
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|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32