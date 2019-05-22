Месси с сестрой Томми Хилфегера создадут свой бред одежды

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Месси с сестрой Томми Хилфегера создадут свой бред одежды

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси открывает новый бизнес Leo Messi Management.

Футболист создает свой бренд одежды. Для этого нападающий каталонцев объединился с сестрой известного дизайнера Томми Хилфигера - Джинни. Она является креативным директором компании MGO. 

В создании бизнеса также участвует сестра Месси - Мария Соль.

Одежда будет выполнена с уклоном в спортивный стиль и ориентироваться в основном на мужскую аудиторию.

Первая коллекция выйдет уже в июле 2019 года. Одежду можно будет приобрести в онлайн-магазине The Messi Store.

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